Imola piange la sua anima più blues: si è spento Ermanno Costa

Imola perde una delle figure più riconosciute e amate del suo panorama musicale. È morto sabato scorso Ermanno Costa, bluesman e musicista imolese che ha contribuito in modo decisivo a far crescere la cultura del blues in città e a trasformare Imola, tra gli anni ‘80 e ‘90, in un punto di riferimento nazionale per il genere. Organizzatore di concerti, promotore instancabile di eventi e scopritore di talenti, Costa ha portato sul territorio alcuni dei nomi più importanti della scena blues internazionale, costruendo nel tempo una rete di relazioni e passioni che ha lasciato un segno profondo nella comunità musicale. A ricordarlo, tra gli altri, l’amico e fondatore del Combo Jazz Club Fabio Ravaglia e l’Amministrazione comunale, che ne sottolineano il ruolo di “animatore culturale” capace di aprire strade nuove e far crescere generazioni di appassionati.