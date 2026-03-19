Imola, per le strade spesi in 5 anni 9,5 milioni. La sosta nel 2025 ha fruttato meno anche con più posti a pagamento

I vertici di Area Blu sono arrivati muniti di molti dati oggi pomeriggio in commissione consigliare per fare il bilancio degli ultimi anni di attivvità sulla manutenzione delle strade cittadine, nonché sugli incassi derivanti dalla sosta.

Manutenzione stradale

Sul fronte della manutenzione stradale Area Blu ha spiegato di aver dedicato al monitoraggio dello stato delle strade imolesi 1.771 ore nel 2023,1.786 ore nel 2024 e altre 1.786 nel 2025. Nel 2025 sono stati realizzati 274 interventi di manutenzione ordinaria e 47 di manutenzione straordinaria.

I costi nel triennio, segnato da alluvioni e maltempo, è aumentato. Se nel 2023 erano stati spesi 2,032 milioni, nel 2024 erano stati 3,134 e nel 2025 4,25 milioni, con una netta prevalenza ogni anno di risorse impegnate in misure straordinarie. Il budget 2026 è nettamente in calo: 700mila euro messi a bilancio per la manutenzione ordinaria, 1,9 milioni per quella straordinaria, in tutto 2,6 milioni.

«In cinque anni abbiamo speso 9,5 milioni - ha sintetizzato il sindaco Marco Panieri in commissione -. E' costato molto impegno e fatica, anche organizzativo, ma ora abbiamo un regolamento che prima non esisteva e che consente una programmazione migliore, oltre che un coordinamento maggiore fra diversi enti che operano. Ma sappiamo che tutto questo non basta, dobbiamo cambiare modello e avere più coraggio. L'idea che ho in testa da tempo è quella di creare un fondo specifico, insieme con Area Blu, per aggredire in futuro un maggior numero di situazioni che richiedono di intervenire, sapendo di dover investire anche molto di più. E' sempre una questione di risorse, che oggi ad esempio non ci consentono di asfaltare di notte perché costa troppo. Ma tutte quelle a disposizione, anche quelle che derivano dalle sanzioni dei velox che per legge vanno destinate a manutenzione e sicurezza stradale, le abbiamo convogliate».

Sosta

Sul fronte della sosta ha registrato nell'ultimo anno incassi calanti. Nel 2025 le strisce blu a parcometro hanno fruttato 752.595 euro (con un numero aumentato di stalli passati da 1.565 degli anni precedenti ai 1.627 attuali). Un incasso inferiore a quello del 2024 e anche del 2023, che rispettivamente si erano attestati su 798.240 e 758.691 euro. Cala infatti l'incasso medio annuo per posto auto, da 510 euro a 462. Trend in calo anche per i parcheggi a sbarre che mettono a disposizione sempre lo stesso numero di stalli, 830. Nel 2025 Area Blu aveva incassato 292.300 euro, ma erano stati 300.708 nel 2024 e 303.405 l'anno prima ancora.

La società che gestisce la sosta per conto del Comune ritiene che per il centro storico la domanda sia ancora più alta rispetto all'offerta e che la leva del prezzo sia l'unico modo per garantire la rotazione di più auto su un unico posto a disposizione. Sempre più rari comunque i posti non a pagamento nelle vicinanze del centro: Osservanza, Bocciofila, zona viale Dante a nord, e a sud una quota in zona Autostazione ed ex Zoo acquario.