Imola, per le elezioni Europee l’affluenza si ferma al 56,2% in netto calo

L’affluenza definitiva a Imola per le elezioni Europee 2024, dopo due giorni di urne aperte, è stata del 56,20%. Un valore decisamente in calo rispetto a2019 quando votò il 63,36% degli aventi diritto. “Grazie all’ufficio elettorale del Comune, alle forze dell’ordine, a tutti i presidenti di seggio e agli scrutatori che hanno lavorato e stanno lavorando per la riuscita di queste consultazioni. Da Sindaco della città ringrazio ogni imolese che si è recato al seggio, facendo prevalere la fiducia, per esprimere la sua opinione ed esercitare un prezioso diritto di partecipazione democratica per il quale tanti si sono sacrificati. Un pensiero particolare lo dedico ai 18enni che lo hanno fatto per la prima volta”.

Le percentuali sono state molto più alte nei Comuni dove si eleggeva anche il sindaco, 8 su 10 nel circondario imolese. Dopo le 19 c’è stata la corsa dei ritardatari che ha alzato un po’ le cifre, ma in generale sono percentuali più basse che in passato. Solo in un comune del circondario si è votato di più che alla tornata precedente, ed è Fontanelice dove l’affluenza per le Europee è stata del 74,61% mentre era stato 74,04% nel 2019 e per le Amministrative ha espresso il proprio voto il 73,79ed era stato il 72,65% la volta precedente. Fontanelice nel circondario imolese è anche il comune in cui il dato dell’affluenza per le Europee è stato più alto appunto con il 74,61%, a seguire in calando: Mordano 66,79%, Borgo 66,08%, Dozza 65,63%, Castel San Pietro 65,36%, Castel Guelfo 65,17%, Medicina 63,69%, Casalfiumanese 62,88%, Imola 56,20%, Castel del Rio 52,89%.