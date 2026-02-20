Imola, per la Rocca 1,7 milioni dal Pnrr: approvata la delibera

La Giunta comunale ha approvato la delibera che consente al Comune di Imola di accedere a 1.740.000 euro complessivi per due nuovi stralci di intervento sulla Rocca Sforzesca. I fondi rientrano nel Pnrr - Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.4, dedicato alla sicurezza sismica e al restauro del patrimonio culturale.

Le risorse, assegnate con decreto del Ministero della Cultura, riguardano lo Stralcio n. 2, che prevede un finanziamento di 790.000 euro, e lo Stralcio n. 3, a cui è destinato un finanziamento di 950.000 euro.

Il Comune di Imola è stato individuato come soggetto attuatore esterno per entrambi gli interventi. La delibera approvata consente ora di sottoscrivere gli atti d’obbligo con il Ministero della Cultura, passaggio necessario per accettare formalmente i finanziamenti e per l’avvio delle attività operative.

I nuovi lavori fanno parte di un percorso già avviato di recupero strutturale e messa in sicurezza della Rocca Sforzesca, uno dei simboli più rappresentativi dell’identità storica e culturale della città, con l’obiettivo di garantirne la conservazione, la fruibilità e la valorizzazione nel lungo periodo. La nuova Rocca Sforzesca sarà accessibile a tutti e offrirà spazi adeguati, riqualificati, pensati per ospitare eventi, potenziare le attività e aumentare la capienza.

“Questa delibera rappresenta un passo concreto e importante per Imola – sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori Pubblici e Centro Storico, Pierangelo Raffini -. Con oltre 1,7 milioni di euro di risorse Pnrr rafforziamo il lavoro di tutela e valorizzazione della Rocca Sforzesca, un bene identitario che appartiene alla storia e al futuro della città. Come Amministrazione abbiamo lavorato per cogliere tutte le opportunità disponibili, candidando ulteriori stralci progettuali e garantendo al Comune il ruolo di soggetto attuatore, così da seguire direttamente tempi, qualità e coerenza degli interventi. La Rocca Sforzesca non è solo un monumento: è un luogo vivo, che deve continuare a essere accessibile, sicuro e centrale nella vita culturale di Imola. Questo finanziamento va esattamente in questa direzione”.