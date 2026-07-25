Imola, per l’ospedale un nuovo edificio di 3mila metri quadrati grazie agli investimenti Inail

Per l’Ospedale di Imola si apre la prospettiva di uno dei più importanti interventi di ampliamento e riqualificazione degli ultimi vent’anni. La Conferenza Stato-Regioni ha infatti dato il via libera al Programma di investimenti Inail per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria. Tra gli interventi destinati all’Emilia-Romagna figura l’ampliamento dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, finanziato da Inail per 12,765 milioni di euro.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio di circa 3.000 metri quadrati, direttamente collegato all’ospedale esistente. L’intervento consentirà di realizzare una nuova area ambulatoriale in prossimità dell’ingresso principale e di riunire in un unico punto le funzioni di accoglienza, CUP, cassa e accettazione, con i relativi spazi di attesa. L’obiettivo è rendere più semplici e accessibili i percorsi delle persone assistite, migliorare l’organizzazione dei servizi e razionalizzare l’utilizzo degli spazi ospedalieri, adeguandoli all’evoluzione dell’attività sanitaria e delle esigenze organizzative maturate nel tempo.

La struttura si svilupperà su due livelli principali fuori terra, oltre a un piano seminterrato e a un ulteriore livello destinato prevalentemente al collegamento con l’ospedale esistente, in corrispondenza del piano delle degenze e delle sale operatorie. Il seminterrato ospiterà locali tecnologici, depositi e spogliatoi per il personale.

L’investimento complessivo previsto è di 13,68 milioni di euro: ai 12,765 milioni finanziati da INAIL si aggiungono 915 mila euro dell’Azienda USL di Imola, destinati ad arredi, tecnologie biomediche e dotazioni informatiche.

Nel quadro degli investimenti sull’Ospedale di Imola restano inoltre i 3,5 milioni di euro assegnati dalla Regione Emilia-Romagna nel 2013, per i quali è in corso la valutazione, da concordare con la Regione, di un possibile utilizzo nell’ambito di un distinto intervento di riqualificazione del presidio.

“Il via libera al finanziamento rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo dell’Ospedale di Imola – dichiara la direttrice generale dell’Azienda USL di Imola, Agostina Aimola –. Il progetto non riguarda soltanto la realizzazione di nuovi spazi, ma una riorganizzazione importante dell’accesso ai servizi. La nuova area ambulatoriale e la concentrazione delle funzioni di accoglienza e accettazione permetteranno di rendere i percorsi più chiari, accessibili e funzionali per le persone assistite e per chi lavora quotidianamente nell’ospedale. È un investimento destinato a rafforzare nel tempo qualità, efficienza e capacità di risposta ai bisogni di salute della comunità”.