Imola, per il sabato del Wec invasione di tifosi, pole position Ferrari e tutti a naso in su per il dirigibile GALLERY

Il sole bacia il Wec di Imola nella giornata di qualifiche per la 66 Ore di domani. Dal punto di vista sportivo il popolo delle corse che sta arrivando da tutta Italia e non solo ha applaudito due pole position del cuore: quella Ferrari di Antonio Giovinazzi con la 499P numero 51, nonché la prima pole a quattro di Valentino Rossi nella classe Lmgt3. “Quella di oggi è stata una giornata di grande successo sotto tutti i punti di vista. Le tribune dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari piene, un clima di festa, entusiasmo e passione fin dalla mattina con la pit walk, la fan zone, la ruota panoramica e Dinner in the sky. Ma soprattutto, e ci tengo a sottolinearlo, un centro storico animato da centinaia di tifosi e appassionati che già da ieri sera hanno dato vita alle piazze, ai locali e alla musica, portando energia e colore in tutta la città - è il commento entusiastico del sindaco di Imola Marco Panieri per la giornata di oggi -. Siamo molto soddisfatti e voglio ringraziare tutti: il pubblico che ha partecipato con calore, il team del FIA WEC, le forze dell’ordine, gli operatori della sicurezza, i lavoratori dell’autodromo, i nostri esercenti, i locali del centro e tutti gli operatori che stanno contribuendo alla riuscita di questo grande evento. È il segno di un sistema che funziona, con numeri molto positivi già in questa seconda giornata. Domani ci attende un altra giornata importante, che si preannuncia carico di emozione e passione. Le Hyperpole conquistate da Antonio Giovinazzi e Valentino Rossi accendono l’interesse e la partecipazione dei tantissimi tifosi arrivati da tutta Italia e anche dall’estero. Imola si conferma così protagonista del motorsport internazionale». Ammiratissimo e super fotografato, con anche un pizzico di nostalgia, Infine, il dirigibile Goodyear che celebra proprio a Imola l’avvio del tour europeo per i 100 anni di storia e che, aggiunge il sindaco, «ha reso ancora più speciale questa giornata, aggiungendo prestigio, visibilità e suggestione a un weekend che già oggi possiamo definire straordinario». FOTO MMPH