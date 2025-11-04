Imola, per Halloween la Finanza sequestra 120 dosi di droghe da spacciare

Dolcetto, scherzetto e... stupefacenti: i controlli dei finanzieri a Imola in occasione di Halloween hanno scoperto e sequestrato più di 120 involucri di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish, marijuana e 47 pasticche di metanfetamine per un controvalore totale di circa 12.000 euro. Ai possessori è stata contestata la violazione amministrativa dell’uso personale di sostanze stupefacenti, aggiunge la Gdf diffondendo in una nota il bilancio dei controlli per Halloween che, con il supporto delle unità cinofile antidroga, hanno riguardato più di 50 mezzi di trasporto tra bus, automobili e minivan e di oltre 800 persone tra i 18 i 25 anni.