Imola, pedone di 26 anni investito in via Pisacane

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, si è verificato un grave incidente stradale in via Pisacane, all'altezza del civico 120, poco dopo il ponte del Santerno. Un veicolo Toyota Proace, condotto da un uomo di 52 anni residente a Imola che viaggiava in direzione di Forlì, ha investito un pedone di 26 anni mentre quest'ultimo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, proveniente dalla sinistra del conducente. A seguito dell'impatto, il giovane è stato sbalzato verso sinistra andando a colpire un altro veicolo (una Dacia) che in quel momento transitava in direzione Imola. Il ferito è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice 2 presso l'Ospedale di Imola, per poi essere trasferito all'Ospedale Maggiore per le cure necessarie. Data la criticità della zona coinvolta e la dinamica dell'incidente, sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale del Nuovo Circondario Imolese per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità. Sono in corso accertamenti.