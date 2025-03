Imola, Pedagna bloccata per il cantiere sull’asse attrezzato chiuso senza preavviso il sindaco si scusa

Questa mattina i residenti del quartiere Pedagna si sono trovati imbottigliati a sorpresa a causa della chiusura al traffico di via Salvo D’Acquisto, via Respighi e dell’ultimo tratto dell’asse attrezzato nord-sud in un orario di altissimo flusso di lavoratori, famiglie e studenti. Immediatamente sono scoppiate le polemiche e il sindaco Marco Panieri è dovuto intervenire scusandosi pubblicamente. “Purtroppo, la comunicazione sulle chiusure non è stata adeguata all’impatto delle modifiche stradali e per questo da sindaco voglio personalmente scusarmi con tutti i cittadini che hanno subito ritardi e difficoltà negli spostamenti. La chiusura è volta velocizzare i lavori conclusivi della nuova rotonda rialzata, opera importante e necessaria per il completamento dell’asse attrezzato. Fra i tanti cantieri in corso, purtroppo su questi lavori non vi è stato un coordinamento sufficiente fra le strutture coinvolte e un’adeguata informazione ai cittadini. Di questo, come detto, mi scuso personalmente”, afferma il sindaco in una nota. “Vi ringrazio nuovamente per la pazienza, che talvolta capisco essere molto faticosa, in una fase di grande trasformazione e con numerose opere in corso. Seguirò personalmente, insieme al mio Staff, ciò che riguarderà le arterie principali della città o di collegamento. Lo dico anche in vista degli oltre 800.000 euro di manutenzione stradale che sono in programmazione nei prossimi mesi”.