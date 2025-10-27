Imola, peculato ai danni di Area Blu: “Recuperata l’intera somma”

Indebita sottrazione ad Area Blu, il Comune recupera quasi 200mila euro . “In merito all’indebita sottrazione perpetrata ai danni della società Area Blu S.p.A. - si legge in una nota - del Comune di Imola e degli altri soci, si comunica l’integrale recupero della somma di 199.653,16 euro, reso possibile a seguito delle iniziative avviate tra aprile e maggio 2024 e tuttora in corso, anche grazie al prezioso supporto dei legali incaricati e delle interlocuzioni avvenute. Tale risultato, raggiunto indipendentemente dall’udienza che resta fissata per l’11 novembre prossimo, non incide sul procedimento penale che proseguirà il suo corso nei confronti dell’imputato e che vede Area Blu S.p.A. come parte direttamente offesa, mentre il Comune di Imola e il sindaco Marco Panieri in via indiretta”.

La vicenda trae origine dal procedimento penale avviato nei confronti di un ex dipendente di Area Blu S.p.A., imputato per il reato di peculato continuato. Come già comunicato nel Consiglio comunale del 14 ottobre scorso, il soggetto ha reso piena confessione dei fatti contestati, assumendosene la responsabilità esclusiva. Alla prima udienza preliminare, svoltasi il medesimo giorno, Area Blu S.p.A., il Comune di Imola e il sindaco Marco Panieri hanno espresso la volontà di costituirsi come parti offese e danneggiate. In quella sede, la difesa dell’imputato ha chiesto un rinvio — concesso dal Giudice — al fine di definire gli aspetti risarcitori, anche in vista di una possibile scelta di rito alternativo. Fin dall’emergere dei primi elementi, il Comune di Imola e Area Blu S.p.A. hanno agito con la massima trasparenza e tempestività, attivando tutte le verifiche interne e le azioni legali necessarie per la tutela dell’interesse pubblico e del patrimonio della società partecipata. L’obiettivo condiviso è stato quello di garantire chiarezza verso la cittadinanza e di affermare concretamente i principi di correttezza e legalità che devono guidare l’azione amministrativa.

Nel comunicare questa notizia, “Area Blu S.p.A. e Comune di Imola confermano l’impegno assunto a fornire pubblici aggiornamenti sulla vicenda al verificarsi di fatti o elementi concreti, dopo l’udienza fissata per l’11 novembre.

La Presidente di Area Blu S.p.A., Elisabetta Baldazzi, esprime la propria soddisfazione per il risultato conseguito, confermando l’impegno della Società a compiere ogni ulteriore azione utile all’accertamento dei fatti e ringraziando la struttura di Area Blu per il lavoro svolto con serietà e determinazione in questi mesi”.

Il sindaco Marco Panieri sottolinea a sua volta “la soddisfazione per quanto raggiunto e ringrazia la Presidente Baldazzi per il coordinamento svolto insieme ai legali e alle strutture coinvolte, rimarcando quanto sia stato importante il percorso condotto con responsabilità e trasparenza. Panieri ha inoltre ricordato cha ha esercitato, sin dall’inizio, la volontà di costituirsi parte civile per la piena tutela degli interessi pubblici e collettivi, confermando l’impegno a seguire con la massima attenzione le prossime fasi del procedimento, oltre alle spiacevoli e false strumentalizzazioni politiche che in questi mesi hanno tentato di distorcere il senso e la gestione della vicenda”.