Imola, peculato ai danni di Area Blu: “Recuperata l’intera somma”

Indebita sottrazione ad Area Blu, il Comune recupera quasi 200mila euro. “In merito all’indebita sottrazione perpetrata ai danni della società Area Blu S.p.A. - si legge in una nota - del Comune di Imola e degli altri soci, si comunica l’integrale recupero della somma di 199.653,16 euro, reso possibile a seguito delle iniziative avviate tra aprile e maggio 2024 e tuttora in corso, anche grazie al prezioso supporto dei legali incaricati e delle interlocuzioni avvenute. Tale risultato, raggiunto indipendentemente dall’udienza che resta fissata per l’11 novembre prossimo, non incide sul procedimento penale che proseguirà il suo corso nei confronti dell’imputato e che vede Area Blu S.p.A. come parte direttamente offesa, mentre il Comune di Imola e il sindaco Marco Panieri in via indiretta”.