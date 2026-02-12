Imola, paziente psichiatrico aggredisce il personale e tenta di appiccare un incendio

IMOLA. «Un grave episodio di aggressione nei confronti del personale sanitario è avvenuto nella prima mattinata di oggi all’interno del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Dipartimento di Salute Mentale, all’Ospedale S. Maria della Scaletta di Imola». A darne notizia è l’Ufficio Stampa dell’Ausl di Imola.

«Una persona ricoverata da alcuni giorni, in regime volontario, in carico per un quadro clinico complesso», spiega la nota diffusa oggi, «ha aggredito dapprima con atti di veemenza verbale e rivolte alla proprietà e quindi anche fisicamente diverse persone in servizio. La situazione più grave ha riguardato un membro del personale sanitario che ha riportato danni fisici alla bocca e

al torace ancora in corso di valutazione dai colleghi del Pronto soccorso di Imola. Le altre persone coinvolte non hanno riportato conseguenze fisiche rilevanti, ma tutto il personale è sotto shock per l’accaduto».

Dopo l’episodio la persona si è ritirata nella propria stanza e ha tentato di appiccare un incendio. «Il principio di incendio», spiega l’Ausl, «è stato prontamente contenuto grazie al tempestivo

intervento del personale e all’attivazione delle procedure di sicurezza previste. Sono intervenute le Forze dell’Ordine, che hanno preso in carico la persona per gli accertamenti di competenza. Si tratta di una persona già seguita dai servizi per precedenti ricoveri».

«Ogni forma di aggressione», scrive l’Ausl, «resta inaccettabile e la Direzione aziendale esprime piena solidarietà e vicinanza a tutte le professioniste e a tutti i professionisti coinvolti. Quanto

accaduto oggi richiama anche la complessità del lavoro nei servizi di salute mentale, dove si opera quotidianamente in situazioni di elevata fragilità clinica, con l’obiettivo di garantire

cura, tutela e sicurezza per tutte e tutti. L’Azienda ha attivato le procedure previste sul piano clinico e su quello della sicurezza, in stretto raccordo con le autorità competenti».