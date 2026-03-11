Imola, patrimonio del Con.Ami, nuovi interventi e novità in cantiere

Imola
  • 11 marzo 2026
L’ex vivaio dell’Osservanza a breve sarà messo nuovamente a bando
L’ex vivaio dell’Osservanza a breve sarà messo nuovamente a bando

Nelle pieghe del Piano triennale investimenti del Con.Ami, illustrato lunedì in commissione consigliare, prima di essere approvato entro fine marzo, si trovano anche interventi “minori” sul patrimonio che però porteranno novità sul territorio.

Osservanza

Come già più volte è stato annunciato, nel corso dei primi mesi di quest’anno è prevista la conclusione di tutti gli interventi finanziati nell’ambito del Pnrr (ex centralina e padiglioni 10 e 12 già consegnati, ex Artieri e padiglione 1, padiglioni 17 e 19 in studentato Unibo) che a Imola ha portato per trasformare l’ex manicomio in “Parco della conoscenza e dell’innovazione” ben 18 milioni di euro. Ma il Con.Ami ha messo nero su bianco che nel corso di quest’anno si impegnerà anche in un monitoraggio generale dei fabbricati esistenti (sono un’altra decina solo i padiglioni in disuso ancora senza una destinazione) per verificarne lo stato di conservazione «e a disporre, laddove necessario, adeguati interventi di messa in sicurezza o rinforzo». Al contempo si cerca una destinazione per gli immobili minori del complesso, su cui , dice il consorzio, «si sta registrando un crescente interesse di realtà imprenditoriali che iniziano ad intravedere nel compendio un nuovo nodo vitale dell’urbanistica cittadina e conseguenti opportunità di sviluppo». In particolare Con.Ami annuncia procedure ad evidenza pubblica ad esempio per l’ex vivaio e l’ex deposito centrale termica, per individuare soggetti interessati a sviluppare progetti «coerenti con il Parco»

Mercato

Nel corso del 2026 verrà finalmente completato l’appalto gestito da Area Blu legato alla manutenzione straordinaria del parcheggio multipiano del Mercato Ortofrutticolo (586.000 euro la quota complessiva investita) . Dalla scorsa settimana il piano superiore del Mercato è nuovamente inaccessibile perché non è risolto, dopo anni di interventi e riaperture a singhiozzo, il problema delle infiltrazioni con il relativo gocciolamento nel piano sottostante coperto.

Nuovi archivi

Come ha annunciato il presidente del Con.Ami Fabio Bacchilega in commissione consigliare è in fase di sviluppo lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo archivio che dovrebbe sorgere fisicamente nel lotto di terreno di proprietà dello stesso consorzio in via Lasie all’angolo con la via Correcchio. A quanto pare esisteva un progetto iniziale di un polo archivistico a servizio del Comune e dell’Ausl, ma la soluzione attualmente in corso di approfondimento prevede un solo grande immobile ad uso archivio-magazzino cartaceo destinato all’Ausl e caratterizzato da soluzioni tecnologiche innovative.

Potenziamento elettrico

Nel compendio di via Patarini a sud a Imola è attualmente in corso lo sviluppo progettuale da parte di Inrete Distribuzione Energia una nuova cabina primaria di trasformazione che, insieme all’importante potenziamento della rete delle cabine di bassa tensione del territorio (fra cui anche quelle nuove nel comparto Osservanza riqualificato) «configura il rilevante progetto energetico

di sviluppo della Rete elettrica del territorio imolese, elaborato e attuato in conformità al Protocollo di coordinamento

tra Comune di Imola, Con.Ami, Inrete».

Farmacie

Nel corso del 2026 verrà avviato l’intervento di riqualificazione generale e valorizzazione della facciata della farmacia dell’Ospedale, edificio di particolare pregio storico e architettonico che con i suoi oltre 400 vasi settecenteschi in ceramica ,i mobili di legno finemente intagliati e le volte affrescate costituisce una vera e propria attrazione turistica. Si completerà inoltre l’intervento di ampliamento degli spazi di servizio della Farmacia della Stazione nonché degli uffici della sede della società controllata Sfera situati nello stesso immobile in viale Marconi (310mila euro).

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui