Imola, patrimonio del Con.Ami, nuovi interventi e novità in cantiere

Nel compendio di via Patarini a sud a Imola è attualmente in corso lo sviluppo progettuale da parte di Inrete Distribuzione Energia una nuova cabina primaria di trasformazione che, insieme all’importante potenziamento della rete delle cabine di bassa tensione del territorio (fra cui anche quelle nuove nel comparto Osservanza riqualificato) «configura il rilevante progetto energeticodi sviluppo della Rete elettrica del territorio imolese, elaborato e attuato in conformità al Protocollo di coordinamentotra Comune di Imola, Con.Ami, Inrete».