Imola, patrimonio del Con.Ami, nuovi interventi e novità in cantiere

Come già più volte è stato annunciato, nel corso dei primi mesi di quest’anno è prevista la conclusione di tutti gli interventi finanziati nell’ambito del Pnrr (ex centralina e padiglioni 10 e 12 già consegnati, ex Artieri e padiglione 1, padiglioni 17 e 19 in studentato Unibo) che a Imola ha portato per trasformare l’ex manicomio in “Parco della conoscenza e dell’innovazione” ben 18 milioni di euro. Ma il Con.Ami ha messo nero su bianco che nel corso di quest’anno si impegnerà anche in un monitoraggio generale dei fabbricati esistenti (sono un’altra decina solo i padiglioni in disuso ancora senza una destinazione) per verificarne lo stato di conservazione «e a disporre, laddove necessario, adeguati interventi di messa in sicurezza o rinforzo». Al contempo si cerca una destinazione per gli immobili minori del complesso, su cui , dice il consorzio, «si sta registrando un crescente interesse di realtà imprenditoriali che iniziano ad intravedere nel compendio un nuovo nodo vitale dell’urbanistica cittadina e conseguenti opportunità di sviluppo». In particolare Con.Ami annuncia procedure ad evidenza pubblica ad esempio per l’ex vivaio e l’ex deposito centrale termica, per individuare soggetti interessati a sviluppare progetti «coerenti con il Parco»

Mercato

Nel corso del 2026 verrà finalmente completato l’appalto gestito da Area Blu legato alla manutenzione straordinaria del parcheggio multipiano del Mercato Ortofrutticolo (586.000 euro la quota complessiva investita) . Dalla scorsa settimana il piano superiore del Mercato è nuovamente inaccessibile perché non è risolto, dopo anni di interventi e riaperture a singhiozzo, il problema delle infiltrazioni con il relativo gocciolamento nel piano sottostante coperto.