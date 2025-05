Imola, Parco Acque Minerali: “L’acqua puzza e andrebbe cambiata”. La replica: “A fine maggio la pulizia delle vasche”

«L’acqua dei laghetti non viene cambiata dal Natale 2023. È marcia, piena di alghe, e fa un cattivo odore, sarebbe ora di cambiarla». Torna a parlare il Comitato Amici del Parco Acque Minerali e lo fa denunciando un’altra situazione di degrado all’interno di una delle aree verdi più importanti della città. Dopo il “trasloco” un mese fa delle anatre mute all’Oasi Aquae Mundi di Russi (le ultime due saranno recuperate la prossima settimana insieme agli agenti della polizia provinciale) e le sollecitazioni per rimettere in sicurezza i versanti del monte Castellaccio (sistemati dopo le alluvioni ma a rischio crollo ad ogni pioggia), questa volta i fari sono stati accesi sullo specchio d’acqua tanto amato dagli animali che popolano il parco.

