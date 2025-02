Imola, Papaveri sul Ddl sicurezza: giovedì una nuova iniziativa pubblica

Dopo la manifestazione dello scorso 25 gennaio, il collettivo Papaveri, insieme all’Anpi di Imola, organizza una nuova iniziativa pubblica di approfondimento sui contenuti del Ddl Sicurezza del Governo con la partecipazione di alcuni relatori di eccezione. Interverranno, infatti, studiosi ed esperte dei temi sui quali il Disegno di legge interviene con modifiche preoccupanti, componenti delle associazioni Antigone, Asgi e Libera.

L’iniziativa si terrà giovedì prossimo alle 18.30 alla Sala dell’Annunziata in via Fratelli Bandiera a Imola e sarà aperta ai cittadini che potranno intervenire per arricchire il confronto dando voce ai propri dubbi.