Imola, Panieri: “Il grande progetto dell’Osservanza è iniziato”

“Il grande progetto dell’Osservanza è iniziato. Si tratta di un cantiere finanziato da fondi Pnrr, da oltre 17 milioni di euro che procede, nel cuore della città”. Lo sottolinea il sindaco Marco Panieri, che ieri ha svolto un sopralluogo e ha fatto il punto con l’azienda che esegue i lavori e con il Consorzio ConAmi. “Vigilare sui tempi e le scadenze è importante, perché si tratta di una trasformazione storica che cambierà il volto di Imola” commenta Panieri.

Il finanziamento Pnrr prevede il restauro e risanamento conservativo di quattro fabbricati: Padiglione 1, nuova sede Accademia musicale internazionale; Ex Artieri, spazi per innovazione e sostenibilità; Padiglioni 10 e 12, nuova sede Circondario Imolese e laboratorio sulla storia della psichiatria; Ex Cabina elettrica, Infopoint-laboratorio cicloturismo metropolitano. È inoltre presente una quinta linea di finanziamento dedicata a servizi e attività connessi all’avvio degli interventi e allo sviluppo del Parco dell’Innovazione.