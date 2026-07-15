Imola, otto nuovi carabinieri in caserma: rinforzi per la sicurezza dei cittadini

Rinforzi in arrivo per l’Arma nel territorio imolese. Questa mattina, la storica caserma di via Cosimo Morelli ha aperto le porte a otto nuovi militari destinati dalla Legione Carabinieri Emilia-Romagna alla Compagnia di Imola. Il gruppo, composto da sei carabinieri e due marescialli – tutti giovani, sportivi e in possesso di lauree in materie giuridiche –, è stato accolto dal comandante, il maggiore Domenico Lavigna. L’edificio che ospiterà il loro servizio è un luogo di profonda memoria storica, intitolato al capitano Giuseppe Pulicari, Medaglia d’Oro al Valore Militare, caduto a Castel San Pietro Terme nel 1979.

I nuovi innesti andranno a potenziare i servizi di controllo del territorio e di prossimità con i cittadini, un presidio sociale fondamentale per garantire sicurezza e vicinanza quotidiana alla comunità. Insieme a loro ha fatto il suo ingresso a Imola anche un sottotenente, che svolgerà in caserma un periodo di tirocinio pratico per completare il percorso di formazione per ufficiali e mettere sul campo le competenze teoriche acquisite.