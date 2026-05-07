Imola, open day vaccinale contro “Fuoco di Sant’Antonio” e pneumococco sabato 16 maggio

Sabato 16 maggio 2026, dalle ore 9 alle 12:30, si terrà alla Casa della Comunità di Imola, nella nuova sede degli Ambulatori Vaccinali Adulti (Viale Amendola 8), un Open Day vaccinale.

L’iniziativa è dedicata in particolare alle persone nate tra il 1952 e il 1961 e offre gratuitamente la possibilità di vaccinarsi contro l’herpes zoster e lo pneumococco, due infezioni che, soprattutto con l’avanzare dell’età, possono comportare conseguenze anche rilevanti. L’herpes zoster, conosciuto come “Fuoco di Sant’Antonio”, può causare dolore persistente e complicanze a lungo termine, mentre lo pneumococco è tra i principali responsabili di polmoniti e infezioni invasive.

“Vogliamo avvicinare sempre di più i servizi alle persone, creando occasioni semplici e accessibili per fare prevenzione - spiega il dottor Francesco De Dominicis, medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Imola - questa giornata è pensata proprio per offrire un’opportunità concreta, in un contesto accogliente e senza barriere”.

Accanto all’offerta principale, sarà anche possibile effettuare il richiamo decennale della vaccinazione antitetanica, un appuntamento importante che spesso viene dimenticato ma che è fondamentale per mantenere una protezione efficace nel tempo.

“L’Open Day non è solo un momento per vaccinarsi, ma anche per informarsi e ricevere indicazioni utili per la propria salute – continua De Dominicis – inserire anche il richiamo antitetanico ci permette di promuovere una prevenzione più completa, cogliendo un’unica occasione per più bisogni”.