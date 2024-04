Imola, omaggio ad Ayrton Senna con un grande pannello murale

Il Comune di Imola, a 30 anni dalla scomparsa di Ayrton Senna, intende ricordare il grande campione brasiliano con un nuovo progetto dell’artista Stefano Pierotti, autore del monumento dedicato a Senna, inaugurato 27 anni fa e posto all’interno del Parco delle Acque Minerali. Il nuovo progetto si colloca all’interno di un ricco calendario di eventi dal titolo “Senna 30 years”, organizzato dal Comune di Imola in collaborazione con l’“Instituto Ayrton Senna”, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Regione Emilia-Romagna per ricordare la tragica scomparsa di Ayrton Senna (1 maggio 1994) e Roland Ratzenberger (30 aprile 1994), nel fine settimana del XIV Gran Premio di San Marino di F1, all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola.

Nello specifico, quello messo a punto è un progetto all’insegna della memoria e dell’orizzonte, che si sviluppa su un duplice livello.

Il primo consiste nella produzione di un’opera, dal titolo “Saudade: il volto di Senna”, appositamente realizzata da Stefano Pierotti, in occasione dei 30 anni dalla scomparsa del Campione brasiliano, che raffigura il volto di Senna, realizzato con la tecnica dell’Iron pictures, messa a punto da qualche anno dallo scultore toscano.

Il secondo è costituito da una mostra allestita nella Salannunziata, dal titolo “Da ‘a Ayrton Senna’ alle ‘Iron pictures’ - Stefano Pierotti: la memoria e l’orizzonte”, a cura di Vinicio Dall’Ara, che ripercorrendo la memoria a partire dal monumento posto nel Parco delle Acque Minerali si colloca nell’orizzonte della più recente produzione artistica dello scultore di Pietrasanta.

“Saudade: il volto di Senna” – Questa opera, dal titolo “Saudade: il volto di Senna” è stata appositamente realizzata in occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Senna, come legame della memoria che partendo da quel drammatico giorno, si snoda fino alla realizzazione del monumento del 1997, per attualizzarsi con l’intervento artistico di oggi. L’opera, che rientra nella serie definita dall’autore “Iron pictures”, consiste in un grande pannello murale (3,33 metri di base e 4,20 di altezza, con uno spessore di circa 4 cm), composto da sette lastre di ferro corten dello spessore di 1 mm, tagliate e saldate su rete metallica, poi dipinte. Viene ritratto il volto di Ayrton, ispirandosi liberamente ad uno scatto del fotografo Ercole Colombo (Ercole Colombo/Motorsport Images/Getty Images), effettuato al tramonto durante i test dell’aprile 1994, all’Autodromo di Imola, in vista del Gran Premio di F1 che si sarebbe corso l’1 maggio successivo.

Questa opera arriva a compimento di una serie già denominata dall’autore stesso “Iron pictures”, messa a punto attorno al 2017, in cui si distinguono volti di personaggi come Frida Kahlo, David Bowie, Barack Obama, Marilyn Monroe ed altri.

Il pannello murale verrà donato dallo scultore Stefano Pierotti alla Città di Imola ed entro l’1 maggio prossimo (la data esatta sarà definita a breve) sarà installato su una parete di un edificio Acer, in via Cenni 10, in un’area dove già sono presenti murales sulle facciate degli edifici adiacenti. E’ stato lo stesso Pierotti a esprimere il desiderio “che l’opera venisse installata in un contesto popolare rispettando così gli stessi valori espressi da Senna”.

La mostra alla Salannunziata, dalla memoria all’orizzonte

Abbinata all’opera “Saudade: il volto di Senna”, nella Salannunziata verrà allestita la mostra dal titolo “Da ‘a Ayrton Senna’ alle ‘Iron pictures’ - Stefano Pierotti: la memoria e l’orizzonte”, a cura di Vinicio Dall’Ara. L’esposizione vuole evidenziare il collegamento fra il monumento “a Ayrton Senna”, inaugurato il 26 aprile 1997 all’interno del Parco delle Acque minerali e la successiva produzione dell’artista di Pietrasanta, dando anche spazio ad altre sue opere, per mettere in evidenza la sua versatilità sia da un punto di vista della tecnica espressiva che del contenuto, mantenendo sempre una unitarietà di intenti.

In particolare, la mostra proporrà tre grandi pannelli fotografici e materiali d’archivio (bozzetti, lettere, modelli in scala, ecc.) che ripercorrono le fasi di realizzazione della scultura “a Ayrton Senna”, ponendo in luce anche il modo in cui l’artista si è posto di fronte al lato umano, non solo sportivo, del Campione brasiliano, evidenziando le fasi di progettazione del monumento, quelle di lavorazione, l’incontro di Pierotti con la madre del pilota brasiliano, signora Neyde, per presentarle il progetto dell’opera e infine il momento dell’inaugurazione della scultura.

Questo legame storico viene attualizzato anche dalla esposizione alla Salannunziata di un ulteriore nuovo volto di Ayrton, in dimensione 1,70 metri x 2 metri di altezza, realizzato sempre appositamente per questa mostra, con la tecnica dell’Iron pictures.

Insieme a questo volto in metallo dipinto e ai pannelli fotografici dedicati specificatamente al Campione brasiliano, sempre nella Salannunziata saranno esposte una decina di opere realizzate da Pierotti, dalla metà degli anni ’90 fino ad altre più recenti e di grande dimensione, in bronzo, acciaio, legno, resina. Esse ripercorrono i momenti significativi della storia della sua attività, tra figure femminili, opere più astratte, altri due volti della serie “Iron pictures” - quello di Frida Kahlo e quello tratto dalla foto Ragazza Afgana (Sharbat Gula) di Steve McCurry, 1984 – e la grande installazione “Ascensione”.

A legare il tutto c’è il segno di una vulnerabilità e fragilità della figura umana, compresi i grandi campioni e le grandi personalità, così come della caducità delle cose. Vulnerabilità, fragilità e caducità sono rese manifeste e vengono esaltate, per contrasto, proprio dall’uso di ferro, bronzo e marmo come materiali principalmente lavorati per realizzare le opere.

Orari apertura mostra

La mostra sarà allestita alla Salannunziata (via F.lli Bandiera 17/a) da venerdì 19 aprile, con inaugurazione alle ore 18, fino a domenica 19 maggio. Sarà aperta, con ingresso gratuito, nei seguenti giorni e orari: venerdì ore 16-19; sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 16-19. Tutto il programma di “Senna30years”, in aggiornamento anche con ulteriori iniziative, è visibile da oggi alla pagina www.ayrton-senna.it