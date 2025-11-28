Imola, oltre un milione per via Montanara

La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto che ridisegnerà completamente viale D’Agostino e via Montanara, lungo l’asse compreso tra la rotatoria di via Punta e quella di Sante Zennaro. Un intervento dal valore di 1,25 milioni di euro che punta a migliorare sicurezza, mobilità sostenibile e qualità urbana in uno dei tratti più trafficati e strategici della città. L’opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025–2027 e rientra tra le priorità dell’amministrazione per la rete ciclopedonale imolese.

Il progetto, elaborato da Area Blu, prevede una serie di opere che trasformeranno l’intero asse stradale. Tra gli interventi più significativi c’è la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale protetta, con viale alberato, nel tratto che va da via Punta alla Chiesa di San Francesco. Saranno inoltre potenziati gli attraversamenti pedonali, dotandoli di illuminazione dedicata e sistemi retroilluminati per aumentarne la visibilità nelle ore serali.

Lungo tutto il percorso verranno piantumate nuove alberature e saranno realizzati marciapiedi più ampi e accessibili, con il rifacimento di quelli esistenti e la creazione di parcheggi in linea nel tratto verso Sante Zennaro. Tra gli elementi identitari recuperati dal progetto figura il pilastrino votivo storico, abbattuto nel 2007 e oggi destinato a tornare nel quartiere. L’intervento prevede inoltre un microtappeto d’usura sull’intero tratto tra via Punta e via Emilia per uniformare il fondo stradale e migliorare la qualità della viabilità.

Il quadro economico stabilisce 867.761 euro per le opere (tra moderazione del traffico, ciclopedonale e restauro del pilastrino) e 382.238 euro per somme a disposizione, tra espropri, indagini, spese tecniche e IVA. L’inizio dei lavori è programmato per i primi mesi del 2026.

«La riqualificazione – spiega il sindaco Marco Panieri – completa uno degli assi principali del Biciplan e migliora la sicurezza di pedoni e ciclisti, grazie anche al confronto con i cittadini. Continuiamo a investire sulla bicicletta come mezzo strategico per una città più sostenibile, attenta alla salute e al benessere della comunità».