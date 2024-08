Imola, ok al progetto per la manutenzione del teatro Osservanza ora servono i fondi

Via libera della giunta imolese al progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria del Teatro Osservanza, ora bisogna trovare i fondi. L’intervento prevede il ripristino delle impermeabilizzazioni e delle finiture edili interne ed esterne. L’importo complessivo dei lavori è di 610.000 euro, di cui 443.780,62 di contributo regionale, se il progetto verrà selezionato, il comune infatti intende candidarlo nell’ambito dello specifico avviso regionale per interventi nel settore dello spettacolo. I lavori, spiega il Comune in una nota, includeranno, oltre al ripristino delle impermeabilizzazioni delle strutture del tetto, danneggiate da eventi meteo estremi, l’installazione di nuovi impianti audio e sistemi di illuminazione per migliorare la qualità degli spettacoli e garantire una maggiore fruibilità degli spazi. «Questo intervento rappresenta un passo significativo per la conservazione del patrimonio culturale della città e per la promozione delle attività culturali sul territorio» commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore Giacomo Gambi.