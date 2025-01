Imola, “odore acre e irritazioni alla gola”: gli studenti subito dimessi dal pronto soccorso dopo l’evacuazione della scuola Orsini

Gli studenti e i docenti transitati dal pronto soccorso sono tornati a casa. Lo riferisce il Comune di Imola dopo l’evacuazione di questa mattina alla scuola media Orsini.

“Questa mattina, intorno alle ore 9.25 - riferisce il Comune di Imola in una nota - alcuni ragazzi di una classe all’interno della scuola Orsini hanno avvertito un odore acre e irritazioni alla gola. Di conseguenza, essendo una situazione avvertita anche in un’altra aula della scuola, si è subito attivata la macchina dell’emergenza e i docenti, insieme alla Dirigente scolastica, hanno subito celermente evacuato la struttura, portando gli studenti e le studentesse fuori dall’istituto. Sono stati subito attivati, come da protocollo, i Vigili del Fuoco e il Pronto Soccorso è arrivato sul posto con 3 ambulanze. Non ci sono segni di incendio o combustione nell’edificio. Gli studenti interessati dai sintomi sono stati subito trattati dagli operatori sanitari e, dopo un controllo preventivo presso il Pronto Soccorso, ricondotti alle loro famiglie. Dopo rilievi anche sui docenti interessati, non è stata registrata la presenza di un elemento chimico non idoneo e agli impianti non sono emerse criticità evidenti. Gli approfondimenti e ogni verifica necessaria è in corso in queste ore. Sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, oltre alla squadra tecnica specializzata dei Vigili del Fuoco per rilevare, con macchinari, fumi o odori anomali. Sul posto anche il responsabile degli impianti della società in house Area Blu, il personale dell’AUSL e di ARPAE per ogni rilevamento necessario. Il sindaco Marco Panieri si è confrontato immediatamente più volte con il Prefetto di Bologna, con il Vicecomandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, con il dott. Rodolfo Ferrari (primario dell’area critica del Pronto Soccorso) e con i referenti su Imola dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, prima di recarsi personalmente sul posto per verificare la situazione, accompagnato dalla neoassessora comunale con delega alla Scuola e ai Servizi Educativi Gianna Gambetti”.