Imola, nuovo polo liceale, avviato il cantiere: i lavori furono assegnati a fine 2022

Il progetto da 5,4 milioni di euro per la costruzione della nuova palazzina che ospiterà il liceo classico Benvenuto Rambaldi e la sistemazione dell’attuale istituto tecnico Luca Ghini, che invece ospiterà le aule del liceo linguistico e di scienze umane Alessandro Da Imola, che quindi lasceranno le storiche sedi rispettivamente in via Garibaldi e via Manfredi, prende forma. La prima parte del cantiere da 3,5 milioni fu assegnata a fine 2022 all’impresa siciliana Domus Aurea (le offerte che pervennero alla città metropolitana furono 24, metà delle quali escluse per aver previsto un ribasso superiore al 21,6%) e i cartelli comparvero già a marzo dell’anno scorso. I lavori oggi sono ora visibili anche dal viale D’Agostino.

