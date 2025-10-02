Imola, nuovo Piano urbanistico restano 57 ettari di suolo “consumabili”

Il nuovo Pug è a metà del guardo, ma il grosso del lavoro è stato fatto. Ieri in commissione consigliare l’assessore all’Urbanistica Michele Zanelli e l’ingegnera Laura Ricci dell’ufficio panificazione del Comune hanno illustrato in sintesi lo stato dell’arte. Un primo passaggio al quale farà seguito una commissione ulteriore la prossima settimana, in cui verrà illustrato quale sia l’effetto della nuova normativa sulla pianificazione, per poi passare alla Città metropolitana il compito di valutare la proposta del piano ed esprimersi in merito, i Comuni dovranno poi recepire le eventuali osservazioni per giungere all’adozione che aggiornerà gli strumenti urbanistici dei dieci Municipi del Circondario definitivamente.