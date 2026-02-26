Imola, nuovo circondario: ecco 89mila euro per i caregiver familiari

Il Nuovo Circondario Imolese rafforza il proprio impegno a sostegno delle persone che ogni giorno si prendono cura di familiari non autosufficienti. Con la programmazione del Fondo regionale caregiver emanata dalla Regione alla fine del 2025, il territorio potrà contare su nuove risorse dedicate, che si aggiungono agli strumenti già attivi nell’ambito del welfare locale.

Il fondo regionale, previsto dalla normativa dell’Emilia-Romagna, mette a disposizione per il territorio imolese oltre 89 mila euro per il 2026, con l’obiettivo di sviluppare una rete sempre più strutturata di ascolto, supporto e sollievo per i caregiver familiari. Si tratta di persone che svolgono un ruolo fondamentale nella tenuta del sistema socio-sanitario e nella qualità della vita delle famiglie.

Le azioni previste, costruite in collaborazione tra Nuovo Circondario Imolese, AUSL di Imola, ASP Circondario Imolese e il terzo settore, puntano in particolare a potenziare i servizi di prossimità e a rendere più accessibili gli strumenti di sostegno.

“Con queste risorse – dichiara la Vicepresidente del Nuovo Circondario Imolese con delega al welfare Francesca Marchetti – compiamo un passo importante per riconoscere concretamente il valore dei caregiver familiari, che rappresentano una componente essenziale della nostra comunità. Il loro impegno quotidiano, spesso silenzioso, consente a molte persone fragili di restare nel proprio contesto di vita e di affetti. Il nostro obiettivo è rafforzare una rete territoriale che sia sempre più vicina alle famiglie, capace di offrire ascolto, sollievo e strumenti concreti”.

Sarà cura del Nuovo Circondario Imolese dare comunicazione dell’avvio operativo delle attività sul territorio.