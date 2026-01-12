Imola, nuovo Centro per l’Impiego: via ai lavori

Sono iniziati i lavori presso la Galleria del Centro Cittadino, dove hanno preso il via le demolizioni interne propedeutiche alla realizzazione del nuovo Centro per l’Impiego regionale. L’intervento riguarda il piano della struttura che sarà completamente riqualificato per ospitare il servizio, con l’obiettivo di garantire spazi moderni, funzionali e accessibili, adeguati alle esigenze di cittadini e operatori. I lavori rientrano in un più ampio percorso di valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’immobile, volto a rafforzare la presenza di servizi pubblici strategici nel cuore della città.