Imola, nuovi interventi sulle strade nella zona industriale

Sono questi giorni particolarmente complicati sul fronte viabilità per tutti quegli imolesi e non che lavorano nella zona industriale della città.

Partiamo dal cantiere mobile di Hera in via Lasie, aperto nei giorni scorsi per il potenziamento della rete idrica e la posa di sei chilometri di tubature.

Dopo i primi lavori meno impattanti, iniziati nei pressi della rotonda via Lasie-via I Maggio-via Gambellara, ora gli interventi a step verso la rotatoria con via Selice entrano nel vivo e dureranno fino alla metà del mese di aprile.

Come stabilito dall’ordinanza disposta dalla Polizia locale, a partire da oggi (lunedì 29) e fino al prossimo 9 febbraio è disposto il divieto di transito veicolare e pedonale su via Lasie nel tratto compreso tra lo spartitraffico lato est della rotatoria via Lasie-via I Maggio-via Gambellara e l’intersezione via Togliatti-via Nenni.

Ma non è finita qui. Dal 12 al 16 febbraio, infatti, vigerà il divieto di transito nell’area dell’incrocio tra le vie Togliatti e Nenni.

Dal 19 febbraio all’8 marzo, invece, è stato disposto un divieto di transito nel tratto compreso tra l’intersione tra via Togliatti e via Nenni e l’incrocio tra via Massarenti e via La Malfa.

E dall’11 marzo al 15 marzo è programmato un divieto di transito proprio nell’area dell’intersezione tra via Massarenti e via La Malfa. E per finire, dal 18 marzo al 13 aprile i lavori sulla carreggiata causeranno la chiusura al traffico del tratto tra l’incrocio Massarenti-La Malfa e la rotonda con via Selice.

A questi disagi, questa settimana, si aggiungeranno poi quelli per i lavori di asfaltatura che a partire dalla giornata di domani (30 gennaio) e fino a venerdì interesseranno la via Selice, dall’incrocio con la via Turati fino alla rotonda di via Romagnoli. In sostanza la sola corsia della strada provinciale in uscita da Imola. Prevista la chiusura della corsia di via Selice che parte da via Turati e arriva fino alla rotonda di via Romagnoli.

Altresì, dalla rotonda di via Romagnoli verrà istituito un senso unico in direzione del centro della città mentre il traffico proveniente dalla via Selice in direzione casello dell’autostrada A14 sarà dirottato su via Turati e sulla strada provinciale Lughese.