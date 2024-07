Imola, nuove opportunità per promuovere il turismo motoristico

E’ stata presentata a Roma, alla Camera dei Deputati, la proposta di legge bipartisan “Disposizioni per promuovere lo sviluppo del turismo motoristico”. La proposta è stata elaborata in collaborazione con ‘Città dei Motori’, presente alla conferenza con il presidente Luigi Zironi e il segretario generale Danilo Moriero. “Città dei motori” è l’associazione Anci che raggruppa 39 comuni particolarmente rappresentativi del settore motoristico. L’obiettivo della proposta di legge bipartisan è quello di «valorizzare i marchi e i luoghi del settore motoristico italiano conosciuti e apprezzati in tutto il mondo per favorire il rafforzamento dell’offerta turistica del nostro Paese».

Tra i punti salienti della proposta di legge l’istituzione della Consulta nazionale e di un fondo annuale per il turismo motoristico; la promozione internazionale dell’Italian Motor Week, la settimana dell’orgoglio motoristico italiano; la certificazione della “Bandiera a scacchi” per i Comuni capaci di attrarre i flussi turistici nazionali e internazionali valorizzando i brand italiani; l’approvazione del calendario nazionale degli eventi motoristici da parte del ministero del Turismo.

«Una legge sul turismo motoristico è di certo un passo in avanti per affermare l’importanza e le opportunità di quel tipo di turismo che Imola conosce molto bene – dichiarano il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi -, non solo attraverso gli eventi dell’Autodromo, ma anche per l’insostituibile patrimonio di luoghi, persone e cose che appartengono al mondo dei motori. Basti pensare alla collezione Battilani, ai tanti personaggi legati al mondo dei motori come la famiglia Costa e la famiglia Gresini per citarne solo due, all’associazione Crame. I valori legati ai motori sono tanti per la nostra città ed è per questo che siamo convinti dell’importanza di una legge che riconosca il turismo legato ai motori, per portare sempre più viaggiatori e presenze, tutto l’anno e da tutto il mondo a Imola».