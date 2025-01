Imola, nuove attività in centro storico: bando di contributi dal Comune

Il fondo stanziato ammonta a 75.000 euro, con la possibilità per ogni impresa di ottenere un contributo a fondo perduto fino a 20.000 euro, pari al massimo al 70% delle spese ammissibili.

Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese di nuova costituzione o già esistenti, interessate ad avviare una nuova unità locale nel centro storico. Particolare attenzione sarà riservata a progetti che riutilizzano spazi commerciali sfitti da almeno sei mesi e promuovono eccellenze locali.

Per informazioni, è possibile contattare il Servizio Sviluppo Economico del Territorio al numero 0542 602389 o via email a matteo.sgubbi@comune.imola.bo.it.

Così l’assessore al Centro Storico e al Commercio, Pierangelo Raffini: “Il centro storico di Imola è il cuore pulsante della nostra comunità, un luogo che racconta la nostra storia ma che deve continuare a evolversi come si evolve la società per restare vivo e attrattivo. Con questo bando abbiamo voluto creare un’ulteriore opportunità concreta per chi ha il coraggio e la voglia di mettersi in gioco, avviando nuove attività che possano contribuire a rilanciare il commercio e l’artigianato nel nostro centro. Il nostro obiettivo è chiaro: insieme alle Associazioni di categoria e alle imprese che aderiscono alla nostra visione dare nuova linfa al centro storico, mantenendolo un luogo di aggregazione, commercio e cultura. Stiamo lavorando anche sul nuovo progetto di Hub del Centro Storico legato alla Legge Regionale 12 che ci darà una programmazione a medio termine. Invito chiunque abbia un progetto innovativo e sostenibile a cogliere questa occasione: insieme possiamo costruire un futuro più dinamico e inclusivo per la nostra città”.

Clicca qui per il link al bando.