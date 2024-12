Imola, nuova stagione per il chiosco Dolce Vita: Area Blu pubblica il bando per la gestione

Il Comune di Imola cerca un nuovo gestore per il chiosco Dolce Vita al parco Tozzoni, in via Comezzano. Nove anni, con decorrenza dal 1° del mese successivo alla data di stipula, con opzione per altri sei per un canone annuale di 50mila euro (il canone sarà quindi di poco più di 4100 euro al mese, ma va considerato che l’apertura dello spazio è solo stagionale). È questa la base d’asta da cui parte il bando pubblicato ieri da Area Blu. Il contratto di chi lo gestiva fino a poco tempo fa è infatti scaduto a novembre e va rinnovato, quanto meno se si vuol garantire l’apertura per la prossima buona stagione di uno dei luoghi principali di aggregazione per gli imolesi, specie in estate. Tra le clausole per presentare domanda, il Comune chiede che chi si farà avanti abbia un fatturato 2022-2023 pari o superiore a un milione di euro, deve avere alle spalle una consolidata esperienza, dal momento che è requisito per accedere al bando il fatto di aver esercitato negli ultimi tre anni (ovvero 2021, 2022, 2023) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande almeno per due annualità consecutive. Il locale, specifica il bando, si trova «in zona di interesse paesaggistico, naturalistico e ambientale e quindi sottoposto a tutela paesaggistica».

L’immobile oggetto della concessione, aggiunge Area Blu, «verrà consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con la precisazione che alla data di emanazione del presente bando nel locale sono presenti gli arredi/attrezzature di proprietà del precedente concessionario che hanno un valore quantificato in 152.300 euro comprensivo di Iva. Si precisa che tali arredi/attrezzature non fanno parte del bando e che l’eventuale aggiudicatario dovrà accordarsi direttamente con il proprietario per la loro vendita, entro e non oltre 15 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione».

L’offerta deve, a pena di esclusione, essere presentata secondo le modalità indicate al nel bando (che è scaricabile dal sito del Comune e Area Blu) entro le ore 10 del 10 gennaio 2025. Per l’apertura delle offerte, la prima seduta pubblica si terrà il giorno stesso, 10 gennaio, alle 11 presso la sede di Area Blu spa in via Lambertini 6 a Imola. Eventuali ulteriori sedute in data e luogo saranno successivamente comunicati sul sito internet di Area Blu.