Imola, nuova pensilina “anti bivacco” sul viale

E’ in arrivo una nuova pensilina per la fermata del trasporto pubblico di viale Carducci, all’altezza del Centro commerciale intermedio. Giovedì prossimo sarà smontata quella attuale a partire dai pannelli con le rappresentazioni dell’artista Andrea Pelliconi “Fungo”, che decorano l’attuale struttura, a cui saranno restituiti. Successivamente, lunedì 22 aprile prossimo, la ditta incaricata installerà la nuova pensilina. Sarà in linea con quelle già esistenti nei viali del territorio e avrà una pannellatura modificata, trasparente, e nuove sedute singole in acciaio. Successivamente sarà anche progettato e realizzato un impianto di illuminazione interno alla pensilina, collegato alla rete pubblica. Sarà in sostanza meno riparata così da scoraggiare la sosta prolungata e a volte anche il bivacco che in passato aveva generato anche problemi di ordine pubblico.

«Si completa un passo per la rigenerazione urbana di un’area che aveva vissuto da tempo alcune problematiche e per il miglioramento della vivibilità del trasporto pubblico - spiegano il sindaco, Marco Panieri e l’assessore al Centro storico e Attività produttive, Pierangelo Raffini -. Dopo un intervento sull’illuminazione pubblica, ordinanze ad hoc contro il consumo di alcol dell’area e l’installazione di due nuove telecamere di videosorveglianza, oggi si sostituisce la pensilina. Una struttura moderna, trasparente, che non permette comportamenti impropri con le sedute e in linea di design con quelle già esistenti. Ancora una volta, rispondiamo in modo concreto alle esigenze dei cittadini e proseguiamo una rigenerazione diffusa della città. Grazie ad Area Blu, ai tecnici e ai progettisti, per il percorso che stiamo condividendo».