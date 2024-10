Imola, nuova palestra nel complesso Ruggi: al via il cantiere da oltre 2 milioni

Sono partite le opere di cantierizzazione per la costruzione della nuova palestra che sorgerà adiacente al complesso Ruggi, ovvero palazzetto dello sport e piscine comunali, nell’area verde fra le scuole medie, l’istituto Paolini e il liceo scientifico Valeriani.

Una nuova palestra da 735 metri quadrati, in due blocchi come spiega la determina di approvazione del progetto esecutivo, che ospiterà un campo da basket e due da pallavolo più tutti i servizi e gli spogliatoi su due livelli. La progettazione, della quale è stata a suo tempo incaricata Area Blu è stata affidata alla cooperativa Polo Progetti di Bologna, mentre l’appalto per i lavori è stato assegnato al raggruppamento di imprese di cui fanno parte la Costruzioni Dm di Dozza e la Lacky Impianti di Imola.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola