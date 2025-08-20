Imola, nuova illuminazione in viale Cappuccini, il sindaco: “Un risultato molto atteso dai residenti”

Da ieri sera viale Cappuccini è illuminato con il nuovo impianto di pubblica illuminazione, nell’ambito del project da oltre 24,6 milioni di euro che il Comune sta realizzando con Hera Luce per rinnovare e riqualificare l’intera rete cittadina. «Si tratta di un risultato molto atteso dai residenti – dichiara il sindaco Marco Panieri – che dà un nuovo volto a un viale e a un quartiere importante, migliorando percezione e vivibilità degli spazi urbani nelle ore serali e notturne. È un impegno che ci eravamo presi e che oggi diventa realtà».

Il piano, che prevede la sostituzione e l’ammodernamento di oltre 11.000 punti luce, interessa progressivamente tutte le zone di Imola, con l’obiettivo di aumentare sicurezza, efficienza e sostenibilità della rete cittadina. In questi giorni i lavori stanno proseguendo anche in piazzale Bianconcini, mentre viale Cappuccini è stato già oggetto di interventi di sicurezza e manutenzione stradale. Qui, al termine definitivo degli interventi sugli impianti (fra cui cavi e centraline), si procederà con la riasfaltatura completa delle due piste ciclabili che costeggiano il viale, garantendo maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti.