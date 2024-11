Imola, nuova ciclopedonale sulle vie 1° Maggio e Gambellara e arriva il “Bike to Work”

Il Comune di Imola ha vinto il Bando “Promozione della mobilità ciclabile - Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti - Annualità 2024-2027” con il progetto “Progetto integrato Bike to work 2024-2027 Imola” che prevede la relizzazione del collegamento ciclopedonale in sede propria che prosegue la pista ciclabile realizzata con il Bando Bike to Work 2021-2023 sulla via I° Maggio, raggiunge la rotonda all’intersezione con la Via Lasie, e realizza una pista ciclabile in sede propria sulla via Gambellara.

Il progetto candidato al Bando è il primo di due stralci funzionali di un progetto più ampio che vede anche la messa in sicurezza dell’intersezione tra via Gambellara e via Molino Rosso con l’inserimento di una rotatoria, la messa in sicurezza del percorso ciclabile sul cavalcavia dell’Autostrada e realizza un tratto di cilabile in sede propria fino al’ingresso del canile gattile, raccordandosi alla pista ciclabile prevista fino alla via Bicocca.

Il secondo stralcio sarà realizzato nell’ambito del permesso a costruire convenzionato per il futuro Kartodromo.

Il collegamento ciclabile rappresenta anche il primo tratto del collegamento ciclabile tra la città di Imola e la Frazione di Sasso Morelli.

Il costo complessivo del primo stralcio, che ha vinto il bando regionale, è di 850.000 euro per i quali la Regione ha previsto il finanziamento di 637.443,27euro.

Nel corso del 2025 sarà sviluppata la progettazione esecutiva e nei primi mesi del 2026 inizieranno i lavori.