Imola, nuova Area Vaccinale Integrata in Casa della Comunità dal 23 febbraio

Da lunedì 23 febbraio 2026 a Imola gli ambulatori dedicati alle vaccinazioni (per bambine, bambini e persone adulte) saranno attivi nella nuova Area Vaccinale Integrata della Casa della Comunità, in Viale Amendola 8, al piano terra, vicino all’Area Accoglienza.
Il servizio vaccinale era già presente all’interno della Casa della Comunità: lo spostamento degli ambulatori nella nuova area dedicata consente di offrire spazi più funzionali, percorsi più chiari e una migliore accessibilità per tutte le persone che devono effettuare vaccinazioni.
La Casa della Comunità di Imola rappresenta uno dei principali punti di riferimento per i servizi socio-sanitari del territorio, e la nuova Area Vaccinale Integrata rafforza ulteriormente l’organizzazione dei percorsi di prevenzione.