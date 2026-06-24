Imola. Non ce l’ha fatta il lavoratore precipitato dal tetto del capannone

Non ce l’ha fatta Umberto Ravagnani, il 55enne originario del Bolognese ma residente a Faenza, che lo scorso 18 giugno è rimasto gravemente ferito dopo un volo di alcuni metri dal tetto di un capannone sul quale stava lavorando. Le sue condizioni erano parse immediatamente critiche dopo la caduta, provocata, secondo quanto ha confermato la Medicina del lavoro, dallo sfondamento della copertura in cemento-amianto in fase di smantellamento da parte della ditta per cui lavorava, la Lattoneria Imolese. L’azienda di cui Ravagnani era dipendente come lattoniere, inquadrato come metalmeccanico, stava operando alla bonifica della copertura nella sede della Andalò Gianni, che li aveva incaricati, in via Serraglio.

Il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda Usl di Imola, intervenuto sul posto, è tuttora impegnato negli approfondimenti del caso. «Allo stato degli accertamenti - ha fatto sapere ieri la stessa Ausl - non si è proceduto al sequestro probatorio dell’area, in quanto gli elementi tecnici essenziali relativi alla dinamica dell’infortunio risultano già ricostruibili e non sono state rilevate condizioni di pericolo attuale per le persone impegnate nelle attività, che stanno operando con l’utilizzo delle previste misure di sicurezza, tra cui i sistemi di protezione anticaduta. Restano in corso gli ulteriori accertamenti finalizzati a completare la ricostruzione dell’accaduto e a valutare eventuali profili di responsabilità».