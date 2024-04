Imola, nidi d’infanzia: iscrizioni dal 15 aprile

Dal 15 aprile al 3 maggio 2024 saranno aperte le iscrizioni per il prossimo anno educativo che partirà a settembre, per i bambini nati dall’1.01.2022 al 25.04.2024, che si iscrivono per la prima volta al nido d’infanzia. Le iscrizioni, nello specifico, riguardano i Nidi d’Infanzia comunali e i Nidi d’Infanzia e Piccoli gruppi educativi convenzionati.

Per agevolare le famiglie, il bando, con la documentazione allegata, compresa la domanda di iscrizione, è pubblicato nel sito del Comune: https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/

È anche possibile prenderne visione, al Servizio Infanzia (via Pirandello n.

12); ai Servizi per il cittadino – URP (Sala Miceti, Piazzale Ragazzi del ‘99 - 2° piano), e dai gestori dei nidi d’infanzia e PGE (piccoli gruppi educativi) convenzionati. Per quanto riguarda l’iscrizione, come sopra ricordato, le domande saranno accolte dal 15 aprile al 3 maggio 2024, entro le ore 20 sia in modalità online (da preferirsi), www.comune.imola.bo.it/iscrizioniscuole, che di persona, in assenza di strumenti informatici, esclusivamente su appuntamento, da prenotare online alla pagina www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione

L’elenco dei servizi educativi è indicato nel bando d’iscrizione ed è visionabile sempre sul sito sopra indicato.

Open day sabato 13 aprile

Sabato 13 aprile 2024, dalle 8.30 alle 12.30 tutti i servizi educativi comunali e convenzionati saranno aperti per essere visitati dai genitori, alla presenza del personale educativo. Ci si può recare in visita senza bisogno di appuntamento. Nel corso dell’Open day, gli amministratori comunali si recheranno in visita al Nido comunale Scoiattolo e al Nido convenzionato Cornelia.

L’ufficio iscrizioni del Comune e il coordinamento pedagogico restano sempre a disposizione delle famiglie per qualsiasi richiesta di chiarimento, ciascuno per le rispettive competenze. I genitori potenzialmente interessati al servizio (cioè tutti quelli con bambini nati dall’1.01.2022 al 25.04.2024 e non ancora iscritti al nido) stanno già ricevendo in questi giorni una lettera con le informazioni essenziali per l’iscrizione. In sostanza, nella domanda d’iscrizione i genitori potranno indicare, in ordine di preferenza, tutti i servizi a cui possono essere interessati, senza distinzione di gestore o tipologia e senza restrizione di stradario (come invece avviene per gli altri ordini di scuola). In questo modo, alla fine della raccolta delle domande, sarà possibile identificare quella distribuzione dei posti tra le varie sedi che garantisce il massimo dell’accoglienza delle domande stesse e di ridurre il più possibile eventuali liste d’attesa.

La graduatoria sarà stilata sulla base di criteri che tengono conto sia degli impegni di cura dei genitori oggettivamente rilevabili (lavoro, numero dei figli), sia di particolari condizioni soggettive di disagio e rischio di esclusione sociale.