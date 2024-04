Imola, Nidi d’infanzia comunali: dopo l’Open day, iscrizioni al via dal 15 aprile

Da lunedì 15 aprile al 3 maggio sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno educativo che partirà a settembre, per i bambini nati dal primo gennaio 2022 al 25 aprile 2024, che si iscrivono per la prima volta al nido d’infanzia. Le iscrizioni, nello specifico, riguardano i Nidi d’Infanzia comunali e i Nidi d’Infanzia e Piccoli gruppi educativi convenzionati. Proprio per consentire ai genitori di visitare, alla presenza del personale educativo, i nidi d’infanzia ai quali iscrivere i propri figli, si è svolto questa mattina l’Open day dei nidi d’infanzia. “Un Open day bello e riuscito, con una grande partecipazione da parte delle famiglie in tutti i servizi educativi comunali e convenzionati. E’ la conferma di quanto sia riconosciuta ed apprezzata dalle famiglie l’importanza di questo primo tratto del percorso educativo dei propri figli. Viene riconosciuta la qualità che tutte le educatrici, i gestori ed il Servizio infanzia del Comune ogni giorno mettono in campo con passione e dedizione. A loro va tutta la nostra gratitudine” commenta il vice sindaco Fabrizio Castellari, che oggi si è recato in visita al nido comunale Scoiattolo e al nido convenzionato Cornelia, insieme alla responsabile del Servizio Infanzia del Comune, Barbara Molinazzi.

Come iscrivere i propri figli

Per agevolare le famiglie, il bando, con la documentazione allegata, compresa la domanda di iscrizione, è pubblicato nel sito del Comune: https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/ È anche possibile prenderne visione, al Servizio Infanzia (via Pirandello n.

12); ai Servizi per il cittadino – URP (Sala Miceti, Piazzale Ragazzi del ‘99 - 2° piano), e dai gestori dei nidi d’infanzia e PGE (piccoli gruppi educativi) convenzionati. Per quanto riguarda l’iscrizione, le domande saranno accolte dal 15 aprile al 3 maggio 2024, entro le ore 20 sia in modalità online (da preferirsi), www.comune.imola.bo.it/iscrizioniscuole, che di persona, in assenza di strumenti informatici, esclusivamente su appuntamento, da prenotare online alla pagina www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione