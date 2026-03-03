Imola, Nicolas Vacchi è il candidato sindaco per Imola del centrodestra

«Da oggi credo che Marco Panieri sia preoccupato, perché la mia candidatura gli porta via voti che avrebbe voluto come propri». Lo dice Nicolas Vacchi, che da ieri è ufficialmente il candidato sindaco di Imola per il centrodestra, quando gli si ricorda come lo stesso sfidante lo avesse già indicato come possibile candidato della compagine avversaria a dicembre scorso. «Un vero e proprio sgarbo fatto da chi non ha alcuna scuola politica - aggiunge Vacchi riferendosi a quello stesso episodio -. Non si guarda nel cortile degli altri per fare il capetto del quartiere, ciascuno decide da sé a casa propria». Fatto sta che il centrodestra ha scelto proprio lui per la sfida elettorale del 24 e 25 maggio presentandolo ieri come «non il miglior candidato sindaco, ma il miglior sindaco per Imola» per citare le parole di endorsement usate via video da Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera dei deputati e da sempre suo “mentore politico”, e della consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti.

Gli alleati e le liste

Trentatré anni di cui già 13 vissuti a far politica attivamente, Nicolas Vacchi è il volto dei meloniani in città, sostenuto dagli alleati di Forza Italia che si stanno ricostituendo come presenza dopo anni fuori dai radar, della Rete civica di Elena Ugolini, che ieri però al lancio della candidatura non c’era essendo impegnata nella campagna referendaria per il Sì a Cesena, e, probabilmente, della Lega, ieri assente, sempre che quest’ultima riuscirà a rimettere insieme i cocci della recente disgregazione sul territorio. «L’obiettivo è andare al voto come centrodestra unito, con il sostegno di quattro liste, i tre partiti storici compresa la Lega che sta affrontando sue dinamiche sul territorio che rispettiamo, e Rete civica» dice Evangelisti. Interpellato ieri in merito il coordinatore della Lega stessa Jacopo Morrone, con cui Fratelli d’Italia conferma di essersi confrontata, ha preso tempo riservandosi di chiarire nei prossimi giorni. Il candidato del centrodestra comunque ora c’è ed è Vacchi e per la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia la sua è stata una «candidatura semplice e naturale». Allora perché attendere mesi preziosi rispetto al centrosinistra che Panieri lo ha rilanciato addirittura l’estate scorsa? «Checché qualcuno ne dica non siamo affatto in ritardo, la campagna elettorale dura tre mesi e noi ci siamo in pieno con i tempi - sottolinea il coordinatore provinciale di Forza Italia Nicola Stanzani -. Non abbiamo bisogno di ricorrere e i tempi li decidiamo noi partendo da temi concreti, non ci interessa attaccare figurine all’album». Si intende poi che la coalizione utilizzerà comunque tutto il tempo disponibile, dato dalla normativa, per formare le liste di candidati consiglieri. «Al momento sono candidati al consiglio comunale i quattro colleghi che fin qui hanno lavorato con me in fratelli d’Italia - dice lo stesso Nicolas Vacchi - compatibilmente con i loro impegni di studio e lavoro, ovvero: Bugani, Merli, Carapia (assente alla conferenza stampa di presentazione ufficialmente per impegni di lavoro, ndr), Dosi». Se fra i 24 candidabili per lista spunterà anche il nome dell’ex sindaca ed ex grillina Manuela Sangiorgi, come si vocifera da settimane, nessuno lo conferma. Marta Evangelisti dice di «non sapere come sia uscita questa ipotesi», il che non è propriamente nemmeno una smentita piena. Nei prossimi tre mesi di campagna elettorale eventualmente si vedrà.

Il programma