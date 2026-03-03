Imola, Nicolas Vacchi è il candidato sindaco per Imola del centrodestra

«Da oggi credo che Marco Panieri sia preoccupato, perché la mia candidatura gli porta via voti che avrebbe voluto come propri». Lo dice Nicolas Vacchi, che da ieri è ufficialmente il candidato sindaco di Imola per il centrodestra, quando gli si ricorda come lo stesso sfidante lo avesse già indicato come possibile candidato della compagine avversaria a dicembre scorso. «Un vero e proprio sgarbo fatto da chi non ha alcuna scuola politica - aggiunge Vacchi riferendosi a quello stesso episodio -. Non si guarda nel cortile degli altri per fare il capetto del quartiere, ciascuno decide da sé a casa propria».
Fatto sta che il centrodestra ha scelto proprio lui per la sfida elettorale del 24 e 25 maggio presentandolo ieri come «non il miglior candidato sindaco, ma il miglior sindaco per Imola» per citare le parole di endorsement usate via video da Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera dei deputati e da sempre suo “mentore politico”, e della consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti.