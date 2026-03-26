Imola, neve in Vallata e infiltrazioni in alcune scuole in città

Prima ci sono state ore di stravento, da ieri sera fino a questa mattina inoltrata, poi la pioggia battente che è diventata neve in Vallata a causa delle basse temperature. Il Comune di Imola non ha proclamato alcuna allerta meteo, ma ha invitato a prestare attenzione alle raffiche. In mattinata però diversi disagi sono stati segnalati nelle scuole: alla scuola media Orsini le infiltrazioni di acqua dal tetto si sono ripetute con sgocciolamenti nelle parti comuni, corridoi e scale. Le situazioni più critiche le segnala il consigliere di Fratelli d’Italia, e candidato sindaco per il centrodestra, Nicolas Vacchi relativamente alla scuola di Sesto Imolese, dove sarebbero state sospese le lezioni, e al Liceo linguistico di Imola in via Manfredi dove sarebbero stati spostati gli alunni di alcune classi. «Numerose famiglie mi hanno segnalato la sospensione delle lezioni presso l’Istituto Comprensivo 1 di Sesto Imolese a causa delle infiltrazioni e degli allagamenti provocati dal maltempo - afferma Vacchi -. Sebbene la scelta del dirigente scolastico sia stata prudente e necessaria per tutelare l’incolumità dei minori, il problema alla base è puramente politico. Parliamo di un edificio che ha più di cent’anni e che versa in condizioni critiche: infissi rotti, tegole cadute durante l’orario scolastico e, oggi, corridoi allagati e di nuovo finestre scardinate. La sicurezza degli studenti non è un optional. Il sindaco Panieri, primo responsabile politico delle opere pubbliche in città, deve dare risposte chiare». Interpellato in merito il Comune risponde al momento che aggiornerà la situazione con una nota in giornata che terrà rendiconterà la situazione complessiva generata dal maltempo.

Intanto in vallata è arrivata la neve, visibile già nell’alta collina imolese sia lungo la Codrignanese che lungo la Montanara, caduta invece copiosa da Borgo Tossignano in su.