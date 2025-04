Imola, nessuna modifica al programma del 25 Aprile

Il cordoglio per papa Francesco non ferma il 25 Aprile. La giunta imolese ieri ha affrontato il tema, che si era posto dopo la scelta del Governo di istituire 5 giorni di lutto nazionale e la richiesta, attraverso le parole del ministro Nello Musumeci, di «sobrietà» delle celebrazioni di venerdì per l’80° della Liberazione. Un termine che ha scatenato le polemiche a livello nazionale e che avrebbe messo in difficoltà anche le Prefetture nel tentarne una specifica declinazione. Morale per ora nulla da cambiare in una scaletta che già di per sé prevede da sempre momenti di raccoglimento per le celebrazioni istituzionali e che quest’anno cade in un anniversario particolarmente significativo. Confermato anche il momento di festa musicale organizzato per il pomeriggio di venerdì dalle 17 in piazza Gramsci dal gruppo di giovani Papaveri.

Domani le celebrazioni iniziano con un consiglio comunale dedicato all’80° della Liberazione, in aula è previsto l’intervento oltre che del sindaco e del Consiglio, anche dello storico del Cidra Marco Orazi, che introdurrà la proiezione del docufilm “Per un’idea di Libertà. Imola medaglia d’oro al valore militare”.

La giornata successiva del 25 aprile a Imola inizierà presto, alle 8.45 alla sede dell’Anpi (in piazzale Giovanni dalle Bande Nere) con la deposizione di una corona al monumento a ricordo dei perseguitati, degli uccisi e dei fucilati, tra i quali Alessandro Bianconcini, antifascista e combattente di Spagna che ha dato il suo nome alla 36° Brigata Garibaldi. Alle 9 alla Rocca Sforzesca, che fu carcere e sede delle torture della brigata nera, deposizione di una corona ai caduti, e alle 9.15 partenza in corteo per piazza Gramsci, e passaggio alle Pietre di inciampo dedicate ai deportati politici Cleo Ricchi e Sante Noferini poste in via Giovanni da Imola con performance della classe 5H Liceo Linguistico nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”. Alle 9.30 in piazza Matteotti concerto della Banda musicale Città di Imola e alle 10.30 nella stessa piazza l’avvio della celebrazione ufficiale con gli interventi del sindaco Marco Panieri, e del presidente dell’Anpi di Imola Gabrio Salieri. La celebrazione sarà accompagnata dalla performance a cura della Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro” nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”. Al termine, posa di una corona nell’androne del Comune alla lapide dei caduti in guerra, quindi il corteo partirà di nuovo alla volta del monumento al partigiano (piazzale Leonardo da Vinci) per la deposizione di una corona. Anche qui è prevista una performance a cura degli studenti delle terze della scuola media Orsini. Dalle 17 poi in piazza Gramsci, per il secondo ano consecutivo, la festa dei giovani Papaveri con concerti, parole antifasciste, interventi e attività fino a tarda sera.

Sabato 26 aprile poi, alle 8.30 da piazza Matteotti parte la staffetta ciclistica Imola -Bologna per commemorare i gruppi di combattimento che liberarono Bologna e la Brigata Maiella, organizzata con Uisp e Anpi oltre ai Comuni. Le biciclette percorreranno al via Emilia con tappe a Toscanella, Ozzano e San Lazzaro, fino alla piazza del Nettuno. E sempre per omaggiare le staffette, mercoledì 30 alle 10 alle “messaggere partigiane” sarà intitolata la rotatoria all’incrocio fra le vie Tinti e Gualandi nel quartiere Zolino, con al performance degli alunni delle scuole Rubri dello stesso quartiere.

E a proposito di donne e lotta per la libertà, come ogni anno l’Anpi rinnova l’invito alla manifestazione “Donne per la Resistenza” che si terrà il 29 aprile in piazza Matteotti alle 10 per ricordare il sacrificio di Livia Venturini e Maria Zanotti per poi proseguire alle 11.30 alla volta della lapide posta nell’aiuola davanti alla stazione ferroviaria dedicata alle donne della Resistenza. Interverranno Elisa Spada, vicesindaca del Comune di Imola e Anna Pariani per l’Anpi.