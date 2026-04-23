Imola, nel weekend delle corse un quarto del pubblico è arrivato in treno

A qualche giorno di distanza dal week end del Wec si stilano ancora bilanci. E il Comune commenta i dati avuti a bilancio del week end da Trenitalia Tper .
Non solo la kermesse sportiva si è chiusa con numeri da record portando all’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ 92.175 presenze complessive nel weekend, «confermando Imola tra i principali hub europei del motorsport e rafforzando il ruolo della Motor Valley nel panorama internazionale» come afferma il primo cittadino.
Accanto allo spettacolo sportivo, si legge in una nota del Comune stesso inviata ieri alle agenzie di stampa, si sottolinea come «l’evento ha generato un impatto diffuso sul territorio, dato che il centro storico, animato dalla Fan City Experience, ha registrato quasi 50.000 presenze, a testimonianza di un modello integrato che unisce circuito, città e tessuto economico locale».