Imola, nel weekend delle corse un quarto del pubblico è arrivato in treno

Accanto allo spettacolo sportivo, si legge in una nota del Comune stesso inviata ieri alle agenzie di stampa, si sottolinea come «l’evento ha generato un impatto diffuso sul territorio, dato che il centro storico, animato dalla Fan City Experience, ha registrato quasi 50.000 presenze, a testimonianza di un modello integrato che unisce circuito, città e tessuto economico locale».

Non solo la kermesse sportiva si è chiusa con numeri da record portando all’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ 92.175 presenze complessive nel weekend, «confermando Imola tra i principali hub europei del motorsport e rafforzando il ruolo della Motor Valley nel panorama internazionale» come afferma il primo cittadino.

Rilevanti anche i dati sulla mobilità. Secondo Trenitalia Tper, infatti, sono «oltre 20.000 i viaggiatori che hanno raggiunto Imola in treno nel fine settimana, contro i circa 7.800 del weekend precedente, con un picco domenicale di quasi 10.000 passeggeri vale a dire +332%» rispetto ai 2200 della domenica prima.

Stando a questi numeri si stima che complessivamente, circa il 25% del pubblico del week end di corse abbia scelto il treno per arrivare a Imola e ripartirne, il che spiegherebbe anche le brevi code al casello autostradale in ingresso in città anche la domenica di gara, contrariamente al trend consueto. Ovviamente soddisfatto il sindaco Marco Panieri, che parla di «un risultato storico che rafforza il ruolo di Imola nella Motor Valley e nel racconto del Made in Italy nel mondo». Ora il brand Imola autodromo continuerà a viaggiare su rotaia grazie al “Treno di Imola” presentato alla vigilia del week end del Wec. Il convoglio, uno dei mezzi a doppio piano della nuova flotta regionale, viaggerà con una livrea esterna dedicata interamente ai grandi appuntamenti dell’Autodromo. Da Milano e Piacenza fino a Rimini e Ancona, il treno diventerà un ambasciatore itinerante di un territorio di eccellenze tecnologiche e bellezze paesaggistiche, celebrando competizioni di rilievo mondiale come la Wec6 Hours of Imola e promuovendo i grandi live della costruenda Music Park Arena, il nuovo spazio per eventi nel cuore dell’autodromo che verrà inaugurata dal concerto di Cesare Cremonini in programma il 13 giugno prossimo.