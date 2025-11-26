Imola, Natale in centro, tutto il programma: le luci si accendono il 29 novembre

Il programma delle festività natalizie prende forma a Imola già nel prossimo fine settimane, quando piazza Matteotti accoglierà sabato 29 l’accensione delle luci con la Banda musicale Città di Imola e la presenza del sindaco Marco Panieri, momento inaugurale che si trasforma in una sorta di rito collettivo. Nello stesso weekend in programma i mercatini curati dalla Pro loco, insieme al Love Market del 30 novembre al mercato ortofrutticolo, aprendo una stagione che intreccia musica, teatro, tradizione e solidarietà. Dice il sindaco: «Anche quest’anno accendiamo insieme il Natale a Imola, con un programma ricco, partecipato e costruito grazie alla collaborazione di tantissime realtà del territorio. Il nostro centro storico si illuminerà ogni sera, accogliendo famiglie, giovani e anziani in un clima di festa, cultura e comunità. Voglio ringraziare gli uffici comunali, la Pro Loco, le associazioni, le scuole, gli artigiani, i volontari e tutte le aziende che hanno contribuito a rendere possibile questo calendario così vasto. È una tradizione che cresce, si rinnova e continua a far vivere la città nel segno della condivisione e della bellezza».