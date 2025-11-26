Imola, Natale in centro, tutto il programma: le luci si accendono il 29 novembre

Il programma delle festività natalizie prende forma a Imola già nel prossimo fine settimane, quando piazza Matteotti accoglierà sabato 29 l’accensione delle luci con la Banda musicale Città di Imola e la presenza del sindaco Marco Panieri, momento inaugurale che si trasforma in una sorta di rito collettivo. Nello stesso weekend in programma i mercatini curati dalla Pro loco, insieme al Love Market del 30 novembre al mercato ortofrutticolo, aprendo una stagione che intreccia musica, teatro, tradizione e solidarietà. Dice il sindaco: «Anche quest’anno accendiamo insieme il Natale a Imola, con un programma ricco, partecipato e costruito grazie alla collaborazione di tantissime realtà del territorio. Il nostro centro storico si illuminerà ogni sera, accogliendo famiglie, giovani e anziani in un clima di festa, cultura e comunità. Voglio ringraziare gli uffici comunali, la Pro Loco, le associazioni, le scuole, gli artigiani, i volontari e tutte le aziende che hanno contribuito a rendere possibile questo calendario così vasto. È una tradizione che cresce, si rinnova e continua a far vivere la città nel segno della condivisione e della bellezza».

Giovedì la sala Mariele Ventre lo accoglierà l’originale “Barbiere a fumetti”, che unisce Rossini e manga. In dicembre, cori giovanili, ensemble orchestrali e gruppi vocali animeranno piazza Matteotti e le chiese cittadine, fino al tradizionale concerto dell’Orchestra Senzaspine, in programma il 30 dicembre al Teatro Ebe Stignani. Sempre a teatro, a San Silvestro, ci sarà lo spettacolo di Maria Pia Timo con “Capodanno in tutti sensi”. Sempre il 31 dicembre il Cenone di Capodanno è alle Manifatture Arci con “Finché Resiste la Notte”, in collaborazione con la Cucina Sociale.

Parallelamente, le Manifatture Arci offriranno laboratori creativi, mercatini del riuso, presentazioni letterarie e performance musicali, rafforzando un cartellone che alterna intrattenimento e attenzione ai temi sociali. Per i più piccoli, biblioteche e teatri proporranno spettacoli e letture animate durante tutto il periodo festivo. Tra i vari appuntamenti, l’8 dicembre ci sarà la Festa dell’Immacolata in piazza Matteotti, con la Banda Città di Imola e la tradizionale deposizione dei fiori alla Madonna sulla facciata del Palazzo Comunale. Dal 24 al 31 dicembre, il mercato ortofrutticolo ospiterà “Natale Zeropare”, una settimana di attività che unisce teatro, animazione e raccolte fondi. Non mancheranno iniziative legate al riuso e alla creatività, dai laboratori del Ceas dedicati al riciclo agli incontri “Nati per leggere” nelle biblioteche dei quartieri.

Tra gli appuntamenti più la camminata di Santo Stefano organizzata dall’Atletica Imola Sacmi Avis, in programma il 26 dicembre con partenza da piazza Matteotti e giro dell’autodromo, un evento a scopo benefico che negli anni aveva saputo coinvolgere centinaia di partecipanti. I giorni successivi proseguiranno con spettacoli di burattini, concerti, laboratori e attività sportive fino all’Epifania, quando il 6 gennaio la Befana scenderà dal palazzo comunale per distribuire le calze a bambini e bambine.