Imola, nasce l’ “Innovation Hub” per accogliere start up e imprese

Al via il percorso per l’innovation hub che prenderà spazio nell’area “ex artieri” dell’Osservanza . Grazie al progetto di rigenerazione urbana finanziato da fondi Pnrr, prende forma l’hub innovativo che nelle intenzioni del Comune e del Con.Ami (proprietario delle strutture) integrerà cultura, impresa e ricerca «per trasformare il territorio in una piattaforma aperta all’innovazione sostenibile». L’“Innovation Hub” si svilupperà all’interno dell’ex Artieri, in corso di riqualificazione da parte delCon.Ami, soggetto attuatore dei Piani urbani integrati nella città di Imola, su una superficie complessiva di oltre 1500 metri quadrati. L’immobile, dove c’erano un tempo le botteghe artigiane del manicomio, sarà articolato in sette spazi di varie metrature idonei a ospitare nuove imprese e attività, autonomi dal punto di vista funzionale e dotati di servizi accessibili. Un portico di collegamento tra le diverse unità garantirà funzionalità e accessibilità a tutta la struttura. L’intervento in corso, a cura del Con.Ami, prevede un investimento di quasi 5 milioni di euro: 4,55 milioni provengono dal finanziamento Pnrr-Pnc, altri 420mila euro dal cofinanziamento Con.Ami. I lavori sono in corso e dovranno terminare entro metà 2026.