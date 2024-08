Imola, Narducci e Scala portano la Zero Padel Academy al Tozzona Tennis Park

Sarà la Zero Padel Academy ad occuparsi della gestione tecnica dei quattro campi da gioco di via Punta. Tante novità in arrivo tra corsi, tornei e attività agonistica al Tozzona Tennis Park. A cominciare dall’ufficializzazione della collaborazione tra l’ex Davis Man Massimiliano Narducci che dirige il club di via Punta e uno dei pionieri del padel nazionale Filippo Scala alla guida della Zero Padel Academy. Come racconta lo stesso Narducci: «Dopo la realizzazione dei due nuovi campi coperti, che registrano ogni giorno crescenti flussi di fruitori, ho sentito l’esigenza di cercare una soluzione soddisfacente in ambito qualitativo per quanto riguarda gestione e conduzione tecnica. Così ho deciso di contattare Scala, che reputo uno dei punti di riferimento del movimento padel a livello nazionale, per dare il via ad un progetto che abbraccia più aspetti». E si andrà dalla scuola padel per bambini e principianti alle lezioni per chi vuole migliorare la propria tecnica. Ma ci sarà anche la parte agonistica tramite una vera e propria academy. «Il tutto inserito in un contesto ricettivo curato nei dettagli all’interno di uno dei quartieri più popolosi della città - aggiunge l’ex azzurro di tennis Narducci -. Un’altra operazione strategica importante per chi, come me, ha sempre mirato con ambizione allo sviluppo di sinergie in grado di portare un valore aggiunto ai progetti esistenti». Via dunque al nuovo corso che passa da : “Un accordo annuale, ma con prospettive future di larga intesa, per potenziare l’offerta del Tozzona Tennis Park composta dalla Koméro Tozzona Padel, dal Tozzona Tennis Park e ora dalla Zero Padel Academy di Scala concludeNarducci -. Quattro campi da padel e due da tennis, polivalenti, su superficie in erba sintetica. Sono poche le strutture nella zona che possono garantire una dotazione del genere».. E se l’attività agonistica è partita da qualche settimana, dal 2 settembre in poi cominceranno anche i corsi per tutti con l’appuntamento da non perdere, dal 7 al 15 settembre dalle ore 15 alle 18, degli Open Day con pomeriggi di prove gratuite aperti a tutti (info e prenotazioni al 351 4975308) in parallelo alla programmazione tennistica. Soddisfatto Filippo Scala: «L’impiantistica sportiva che vanta il Tozzona Tennis Park è certamente la migliore dell’intera area imolese, e non solo, per la pratica del padel. Il mio progetto Zero Padel Academy necessitava di adeguate condizioni ricettive per prendere forma in modo efficace così ho colto la palla al balzo dando a Narducci la piena disponibilità mia e del mio staff per un progetto a lungo termine».