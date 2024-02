Imola. Muore il presidente Legacoop Raffaele Mazzanti

IMOLA. Nella mattinata di oggi si è spento il presidente della Lega delle Cooperative Imolesi Raffaele Mazzanti. «La Lega delle Cooperative Imolesi», in una nota, «esprime il suo cordoglio e, pur nella costernazione del momento, s’impegna a comunicare tempestivamente a tutti gli associati la volontà della famiglia riguardo le esequie». Da mercoledì scorso era in ospedale in seguito a un malore improvviso.

«Raffaele era un cooperatore vero, una di quelle persone che ha dedicato la propria vita a trasformare i principi della cooperazione in azioni concrete per il bene comune - dichiara Daniele Montroni, presidente di Legacoop Emilia-Romagna - Imola e la cooperazione intera perdono una figura di riferimento, personalmente perdo anche un amico con cui ho condiviso un lungo percorso di impegno per la comunità e la cooperazione. “Ne parlo con Raffaele”, questa la frase frequente di fronte ad un problema da approfondire o a una questione di interesse per la città. Raffaele Mazzanti non è stato solamente un cooperatore. Era attualmente vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, in passato membro del Cda della BCC Ravennate Forlivese Imolese e ancora prima consigliere comunale a Casalfiumanese e poi a Imola. Una lunga esperienza umana e professionale messa al servizio delle comunità del Circondario Imolese. Un uomo della vallata del Santerno, un figlio di quella piccola Sassoleone che ha dato i natali a grandi cooperatori, sindacalisti, amministratori pubblici. Figli di una generazione che creò una cooperativa, la CIMS, per dare lavoro a donne e uomini della montagna, che fondò una banca, la Cassa Rurale e Artigiana di Sassoleone, per non privare la comunità di un servizio essenziale. Raffaele ha pienamente incarnato, con generosità, fermezza e intelligenza i valori cooperativi e ha sempre mantenuto un legame forte con le sue radici. Un uomo di sinistra, un militante. Ricordo le discussioni che hanno attraversato il Partito Democratico e la sua presenza fissa alla porta del ristorante della festa dell’Unità di Sassoleone. Raffaele è stato tutto questo e molto altro. In queste ore di dolore ci stringiamo alla sua famiglia e a tutta Legacoop Imola con l’impegno a tenere viva la memoria di una persona di grande sobrietà e valore, un cooperatore appassionato che ha lasciato la sua impronta in tante realtà del territorio imolese e emiliano-romagnolo».