Un motociclista di 17 anni è stato investito da una Peugeot 208 guidata da un 78 enne residente di Imola in via Linaro oggi nel tardo pomeriggio. L’auto circolava sulla via Montanara in direzione di Imola con l’intenzione di girare a sinistra in via Linaro, nell’effettuare la manovra urtava l’Aprilia 125 guidata dal ragazzo di 17 che circolava nel senso opposto. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Imola in codice di media gravità. La dinamica è al vaglio della polizia locale.