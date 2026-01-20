Imola, morte di Catia Fuligni, il cordoglio del Comune

IMOLA. Il Sindaco di Imola Marco Panieri e l’Assessora al Welfare Daniela Spadoni esprimono in una nota «profondo cordoglio per la scomparsa di Catia Fuligni, figura di straordinario rilievo per la cooperazione e il welfare del nostro territorio».

Presidente di Seacoop dalla sua fondazione fino al 2001, Catia Fuligni si è spenta nei giorni scorsi. «Ha incarnato», scrivono Panieri e Spadoni, «con anticipo e lucidità lo spirito dell’imprenditrice sociale, unendo tenacia, visione e un profondo senso di responsabilità verso la comunità. Già nel 1986 seppe intuire il valore strategico dell’impresa sociale come ambito su cui investire attenzione, cura e progettualità, contribuendo in modo decisivo alla crescita di un modello cooperativo orientato al bene comune. La sua azione, sempre guidata dall’amore per Imola e per la sua comunità, ha lasciato un segno duraturo nel tessuto sociale della città e rappresenta ancora oggi un riferimento per chi opera nel campo del welfare e della cooperazione. Alla famiglia, alle cooperative e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e stimata va il cordoglio sincero dell’Amministrazione comunale e il ringraziamento per l’eredità umana e civile che Catia Fuligni lascia alla nostra comunità»