Imola, morta la dottoressa Rossella Ferrara

Lutto nella comunità medica imolese. La direzione dell’Ausl di Imola ha reso pubblico l’ultimo e commosso saluto alla dottoressa Rossella Ferrara, scomparsa prematuramente a 48 anni domenica scorsa dopo una lunga malattia. La dottoressa Ferrara era entrata in azienda nel 2005 come medico cardiologo della Unità operativa di cardiologia ed è da tutti ricordata per la professionalità, la passione e l’umanità che la contraddistinguevano. Un medico di grande valore, stimata ed amata dai colleghi e dai pazienti. «La direzione, i colleghi e tutti gli operatori dell’Azienda Usl di Imola si stringono alla famiglia e si uniscono al cordoglio di tutti i suoi cari». Il funerale si terrà domani alle 15.30 alla Chiesa di Zolino.