Imola, moria di pesci al parco

Moria di pesci rossi nel laghetto delle anatre e dei cigni al parco delle Acque Minerali. A segnalarlo è stato ancora una volta via sociale il Comitato amici del parco delle Acque minerali che, dice, «abbiamo chiesto lumi al veterinario Avoni e la risposta è che si tratta di forme batteriche e micotiche associate alla carenza di ossigeno nell’acqua». Potrebbe essere il grande caldo la causa di innesco. Vero è che togliere tempestivamente i pesci morti dall’acqua è importante, così come il ricircolo dell’acqua, ha suggerito il professionista. «Saputa la cosa - risponde l’assessora all’Ambiente Elisa Spada - ho chiesto alle Guardie ambientali metropolitane di fare un sopralluogo e nel primo pomeriggio hanno recuperato 5 pesci morti e verificato che la pompa di ricircolo dell’acqua sta funzionando. Area blu che ha in capo la manutenzione del parco, va quattro volte a settimana al laghetto per portare da mangiare agli animali».