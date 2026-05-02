Imola, Montecatone rende omaggio a Zanardi: “La sua eredità è per tutti”

Imola
  • 02 maggio 2026
Foto Mauro Monti Mmph
Foto Mauro Monti Mmph

Alex Zanardi ha trasformato la sua “vicenda personale in un riferimento collettivo, lasciando un’eredità” non solo nello sport, ma anche nel mondo della riabilitazione. Ad affermarlo è l’Istituto di Montecatone, che si unisce così al cordoglio per la scomparsa del campione di automobilismo e paralimpico. Una “figura che ha segnato profondamente non solo il mondo dello sport, ma anche quello della riabilitazione”, si afferma da Montecatone. Per l’Istituto, Zanardi “non è stato soltanto un simbolo, ma un riferimento concreto. Nel 2015 fu testimonial della prima edizione del Montecatone Paracycling, evento preolimpico organizzato in vista di Rio 2016: una presenza che, per molti pazienti, rappresentò una dimostrazione diretta di come sia possibile superare condizioni di estrema difficoltà e costruire nuove traiettorie di vita”.

Il suo legame con Montecatone, continua l’istituto, “si inserisce in una visione condivisa: lo sport come parte integrante del percorso riabilitativo. Non un elemento accessorio, ma uno strumento capace di incidere su autonomia, identità e qualità della vita. Questa prospettiva ha trovato espressione anche nella staffetta nazionale ‘Obiettivo Tricolore’, ideata dallo stesso Zanardi, che aveva fatto tappa a Imola e Montecatone pochi giorni prima del grave incidente del 2020. Un progetto che ha contribuito a rafforzare il legame tra riabilitazione e partecipazione attiva, portando fuori dall’ospedale un messaggio concreto di inclusione e possibilità”. Oggi l’Istituto di Montecatone ricorda dunque “il valore umano e culturale” di Zanardi, “una figura capace di trasformare una vicenda personale in un riferimento collettivo, lasciando un’eredità che continua a vivere nei percorsi riabilitativi orientati all’autonomia e alla piena partecipazione alla vita sociale”.

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